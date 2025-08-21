پخش زنده
انگلیس امروز اعلام کرد که نام یک فرد و چهار نهاد جدید به فهرست تحریمهای خود علیه ایران افزوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انگلیس امروز اعلام کرد که یک فرد و چهار نهاد را به فهرست تحریمهای خود علیه ایران اضافه کرده و ادعا کرد که آنها بخشی از شبکهای هستند که از فعالیتهای خارجی تهران از جمله در اوکراین و اسرائیل حمایت میکنند؛ طبق گزارش رویترز به نقل از اطلاعیه دولت انگلیس، تحریمها شامل مسدود کردن دارایی حسین شمخانی (پسر علی شمخانی) و چهار شرکت فعال در بخشهای حملونقل، پتروشیمی و مالی میشود.
انگلیس ادعا کرد که «این شبکه فعالیتهای خصمانه دولت ایران، از جمله تلاش برای بیثبات کردن انگلیس و دیگر کشورها را تسهیل کرده است».
ادعا شده که برخی از این شرکتها به دلیل عمل به دستور یا نمایندگی از شمخانی که «متهم به کمک به عملیات خارجی ایران است»، هدف تحریم قرار گرفتند.
حسین شمخانی ماه گذشته هم هدف تحریمهای آمریکا قرار گرفت.
این تحریمها هرگونه دارایی مستقر در بریتانیا را مسدود کرده و افراد و شرکتهای این کشور را از معامله با طرفهای تحریمشده منع میکنند.