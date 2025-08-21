پخش زنده
غرباقی، تیرانداز قمی در ترکیب تیم ملی تفنگ کشورمان بر سکوی چهارمی آسیا ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، هادی غرباقی تیرانداز قمی که به همراه تیم ملی تیراندازی کشورمان به شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا اعزام شده بود، در بخش تیمی رقابتهای تفنگ به همراه امیرمحمد نکونام و پوریا نوروزیان ۱۸۸۳.۳ امتیاز کسب کردند و تنها با اختلاف ۲.۴ امتیاز نسبت به تیم کره جنوبی، در رده چهارم قرار گرفتند.
غرباقی در بخش انفرادی هم با ۶۲۶.۷ امتیاز در رده هفدهم ایستاد.
پیش از این محمدمهدی چوبین دیگر ملیپوش قمی حاضر در این رقابتها در بخش تیمی تپانچه ۱۰ متر رده نوجوانان به عنوان قهرمانی آسیا دست یافته بود.