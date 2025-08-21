پخش زنده
امروز: -
تیم فوتسال نوجوانان دلسوختگان مقتدرانه به مرحله پایانی لیگ برتر فوتسال زیر ۱۷ سال کشور صعود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، تیم فوتسال نوجوانان دلسوختگان اهل بیت که در گروه دوم مرحله مقدماتی حضور داشت، پس از کسب ۵ پیروزی متوالی در دور رفت، برای حضور در بازیهای دور برگشت به اصفهان سفر کرد و با غلبه بر تیمهای آذرخش مرند، فولاد زرند، آذینطب مشهد و ولیعصر بهبهان و تساوی برابر گیتیپسند اصفهان به کار خود پایان داد تا در مجموع با ثبت ۹ پیروزی و یک تساوی و ۲۸ امتیاز به عنوان تیم نخست به مرحله پایانی لیگ برتر زیر ۱۷ سال کشور صعود کند.