به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، تیم فوتسال نوجوانان دلسوختگان اهل بیت که در گروه دوم مرحله مقدماتی حضور داشت، پس از کسب ۵ پیروزی متوالی در دور رفت، برای حضور در بازی‌های دور برگشت به اصفهان سفر کرد و با غلبه بر تیم‌های آذرخش مرند، فولاد زرند، آذین‌طب مشهد و ولیعصر بهبهان و تساوی برابر گیتی‌پسند اصفهان به کار خود پایان داد تا در مجموع با ثبت ۹ پیروزی و یک تساوی و ۲۸ امتیاز به عنوان تیم نخست به مرحله پایانی لیگ برتر زیر ۱۷ سال کشور صعود کند.

گیتی‌پسند اصفهان هم به عنوان تیم دوم این گروه به مرحله پایانی راه یافت.