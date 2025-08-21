

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان تیم فوتبال امید ایران برای برگزاری اردوی متصل به مرحله مقدماتی جام ملت‌های کمتر از ۲۳ سال آسیا در باشگاه ایرانیان دبی مستقر شد.

شاگردان امید روانخواه در این اردو دو دیدار دوستانه مقابل چین تایپه برگزار خواهند کرد. پس از این بازی‌ها، تیم ملی امید راهی شهر ابوظبی می‌شود تا خود را برای حضور در رقابت‌های مرحله گروهی آماده کند.

در مرحله گروهی مقدماتی، تیم فوتبال امید ایران باید به مصاف امارات، هنگ‌کنگ و گوام برود. این رقابت‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است و ملی‌پوشان جوان ایران امیدوارند با نتایج درخشان، گام نخست را محکم بردارند.