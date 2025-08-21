پخش زنده
فرمانده انتظامی استان: متهم به کلاهبرداری چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال با تیزهوشی کارآگاهان پلیس یزد بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: در پی دریافت حکم قضایی مبنی بر جلب کلاهبردار متواری، پرونده مربوطه به پلیس آگاهی استان یزد ارجاع داده شد.
وی بیان داشت: کارآگاهان پلیس با تشکیل تیمی عملیاتی و کارهای اطلاعاتی، محل اخفای متهم را شناسایی و او را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به اداره پلیس منتقل کردند.
فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: متهم به کلاهبرداری چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی از شهروندان تحت عناوین مختلف اعتراف کرد.
سردار نگهبان تصریح کرد: این فرد که با محکومیتهای متعدد مدتها تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی استان یزد و تهران بود با تغییر مستمر محل اقامت خود در تلاش برای فرار از اجرای عدالت بود که با تیزهوشی کارآگاهان پلیس یزد دستگیر شد.