جنبش مجاهدین فلسطین در بیانیهای به مناسبت پنجاهوششمین سالروز جنایت آتشسوزی در مسجدالاقصی، نوشت: آتش الاقصی همچنان شعلهور است و نجات و آزادی آن وظیفهای بر دوش تمام امت اسلامی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما پنجاهوششمین سالگرد آتشسوزی مسجدالاقصی که به دست صهیونیستها در دهههای گذشته رخ داد، در حالی فرا میرسد که مسجدالاقصی و شهر قدس در حساسترین و خطرناکترین مراحل خود قرار دارند؛ مراحلی که طی آنها با طرحهای جنایتکارانه و خبیثانهای برای یهودیسازی مسجد و شهر مقدس و ریشهکن کردن حضور عربی و اسلامی در آن مواجهاند.
این سالگرد تلخ در شرایطی فرامیرسد که ملت فلسطین در نوار غزه در معرض شدیدترین جنایات نسلکشی و پاکسازی قومی قرار دارد و کرانه باختری نیز همچنان با تجاوزات پیدرپی و طرحهایی برای تحمیل «حاکمیت صهیونیستی» روبهروست.
در چنین شرایطی، جنبش مجاهدین فلسطین بر موارد زیر تأکید میکند:
مسجدالاقصی با خطری جدی و فزاینده روبهروست و در معرض سیاستی صهیونیستی و سازمانیافته قرار دارد که موجودیت اسلامی و عربی آن را هدف گرفته است.
ما سستی و بیتفاوتی جهان عرب و اسلام در برابر آنچه بر مسجد پیامبر اکرم (ص) میگذرد، و در برابر جنگ نسلکشی آشکار حکومت نازیمنش دشمن علیه ملتمان در نوار غزه را بهشدت نکوهش میکنیم.
ما بار دیگر تأکید میکنیم رژیم صهیونیستی هیچگونه مشروعیتی بر ذرهای از خاک ما ندارد و تنها مقاومت است که میتواند این دشمن و طرحهای جنایتکارانهاش را بازدارد.
ما ملتمان، بهویژه در سرزمینهای اشغالی، کرانه باختری و قدس را فرامیخوانیم که از هیچ تلاشی برای دفاع از شهر مقدس دریغ نکنند و رویارویی با اشغالگر غاصب را شدت بخشند.
ما از امت عربی و اسلامی میخواهیم که از حالت سکون و سکوت خارج شوند و مسئولیت خود را در پاسداری از مسجد پیامبر اکرم (ص) به عهده گیرند. همچنین ملتهای آزاده جهان و آزادگان امت را به افزایش فشارها با همه ابزارهای ممکن برای حمایت از فلسطین، قدس و ملت مقاومی که با پلیدترین اشغال تاریخ بشریت مقابله میکند، فرامیخوانیم.