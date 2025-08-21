به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار ماهشهر گفت: صبح امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ حوالی ساعت ۱۱، یک دستگاه اتوبوس در حالی که در محوطه ترمینال خلیج فارس پارک شده بود دچار آتش‌سوزی شد.

هرمز بهاروند افزود: بررسی اولیه نشان می‌دهد علت این حادثه اتصال در سیستم برق اتوبوس بوده است و در زمان وقوع آتش‌سوزی هیچ مسافری داخل اتوبوس حضور نداشت و خوشبختانه این حادثه به کسی آسیبی وارد نشد.

وی ادامه داد: حضور به‌موقع نیرو‌های آتش‌نشانی، حریق در همان لحظات ابتدایی کنترل و مهار شد و از سرایت آن به سایر خودرو‌ها جلوگیری به عمل آمد.