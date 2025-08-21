در مراسمی با حضور فرماندهی انتظامی استان همدان و مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان از فعالان رسانه ای و خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرمانده انتظامی استان همدان، امروز در نشست صمیمی با مدیرکل و اصحاب رسانه صدا و سیمای مرکز همدان ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی، مدافعان حرم و شهدای اخیر، اظهار داشت: نقش رسانه‌ها در ارتقای احساس امنیت و آگاهی‌بخشی به جامعه بی‌بدیل است و رسانه‌ها می‌توانند پل ارتباطی مؤثر میان مردم و پلیس باشند.

سردار حسین نجفی با بیان اینکه در ایام اربعین امسال وضعیت و آمار بی نظیری داشتیم گفت: از هفتم مرداد تا حدود بیست و پنجم مرداد ۲۷ میلیون تردد از مرز‌های کشور ثبت شده است که ۷ میلیون آن مربوط به استان همدان است.

فرمانده انتظامی استان همدان افزود: در این ایام مورد تصادف مربوط به زوار در استان نداشتیم که در این خصوص اربعین امسال بی نظیر بوده است.

فرمانده انتظامی استان همدان همچنین افزود: در حوزه صدور گذرنامه نیز ۲۵ هزار زائر مشکل گذرنامه‌ای شان حل شد و ۶ هزار گذرنامه جدید نیز برای زوار صادر شد.

وی ادامه داد: هیچ گونه ناامنی در آمد و شد زائران گزارش نشده است.

بهروز طالب نژاد مدیرکل صداوسیمای مرکز همدان نیز گفت: همکاری خاص و نزدیکی بین صدا و سیما و نیروی انتظامی وجود داشته و دارد.

وی هر دو نهاد را خدمتگزار مردم برشمرد و افزود: آنها همواره آماده و در تلاش هستند تا مردم امنیت و آسایش روانی داشته باشند.

طالب نژاد تاکید کرد: با فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی برای افزایش امنیت و ثبات در جامعه در کنار نیروی انتظامی هستیم.