باشگاه فوتبال تراکتور با جذب رگی لوشکیا، هافبک هجومی ۲۹ ساله اهل آلبانی، یکی از مهمترین خریدهای خود در نقلوانتقالات تابستانی را نهایی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این انتقال پس از توافق کامل با باشگاه ایگناتیا آلبانی انجام و لوشکیا به عنوان بازیکن آزاد به جمع تراکتوریها اضافه شد.
لوشکیا در فصل گذشته در ۴۴ بازی موفق شد ۱۶ گل به ثمر برساند و ۴ پاس گل نیز ثبت کند. همچنین در رقابتهای پلیآف لیگ کنفرانس اروپا، با ۳ گل و یک پاس گل، نقش پررنگی در موفقیتهای تیم ایگناتیا ایفا کرد.
زمان قانونی فعالیت تیمهای لیگ برتری در پنجره نقلوانتقالاتی فوتبال ایران شب گذشته چهارشنبه ۲۹ مرداد، به پایان رسید. با این حال، اما هر تیم میتواند با استفاده از سهمیه جذب بازیکن آزاد، درصورت داشتن جای خالی، حداکثر سه بازیکن به لیست نفرات خود اضافه کند.