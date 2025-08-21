۲۸ صفر، روزی است که قلب تاریخ از غم سنگین رحلت پیامبر اعظم، حضرت محمد مصطفی (ص)، فشرده شد؛ پیامبری که مظهر صلح، رحمت و برابری بود و با پیام آسمانی خود چراغ هدایت را در دل تاریکی‌ها افروخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ او که «رحمةً للعالمین» نام گرفت، آمد تا در جهانی پر از آشوب و نابرابری، پرچم وحدت، عدالت و انسانیت را برافرازد و انسان‌ها را به راه رهایی و حقیقت دعوت کند.

این روز اندوهبار همچنین یادآور مظلومیت و شهادت سبط اکبر پیامبر، امام حسن مجتبی علیه‌السلام، است؛ بزرگ‌مردی که با صبر بی‌کران و حلم بی‌مانندش، درس بردباری و ایثار را برای همیشه در تاریخ جاودانه ساخت.