پخش زنده
امروز: -
نامگذاری هفته دولت امسال، به نام «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» مبتنی بر دوازدهمین ماه استقرار دولت چهاردهم و دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر اسرائیل غاصب است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نشست هماهنگی برنامههای هفته دولت و بزرگداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، امروز در استانداری کردستان برگزار شد.
استاندار کردستان در این نشست اعلام کرد: در هفته دولت امسال، ۵۰۰ طرح عمرانی بهره برداری یا کلنگزنی میشود.
ازهاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: سال گذشته سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در استان پرداخت شد.
حبیبی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان نیز اظهار کرد: پروژه انتقال آب سد آزاد به سنندج با اعتبار ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست که در آینده به کاهش تنشهای آبی در سنندج و قروه کمک خواهد کرد.
محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان گفت: پنج قرارداد ماده ۲۷ با سرمایهگذاری بخش خصوصی به ارزش حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژههای عمرانی آماده انعقاد است که در بسیاری از استانها نمونه مشابه ندارد.