پخش زنده
امروز: -
«فلسطین مظلوم محور وحدت امت محمدی» موضوع همایش وحدت امت اسلامی در گرگان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، حجت الاسلام شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این همایش گفت: گفتمان وحدت اسلامی فراتر از مرزها و مذاهب در حال گسترش است.
پیمان جبلی رئیس رسانه ملی در گلستان هم گفت: وحدت و همدلی در جامعه سلاح بازدارندهای در برابر دشمنان است و رسانه ملی باید برای تبیین و تقویت آن بیش از پیش تلاش کند.
آیت الله سیدکاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان هم تاکید کرد: امت اسلامی باید به سمت ایجاد اتحادیه اسلامی حرکت نماید.
این همایش با حضور ۵۰ میهمان شیعه و سنی از سراسر کشور برگزار شد.