به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، حجت الاسلام شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این همایش گفت: گفتمان وحدت اسلامی فراتر از مرز‌ها و مذاهب در حال گسترش است.

پیمان جبلی رئیس رسانه ملی در گلستان هم گفت: وحدت و همدلی در جامعه سلاح بازدارنده‌ای در برابر دشمنان است و رسانه ملی باید برای تبیین و تقویت آن بیش از پیش تلاش کند.

آیت الله سیدکاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان هم تاکید کرد: امت اسلامی باید به سمت ایجاد اتحادیه اسلامی حرکت نماید.

این همایش با حضور ۵۰ میهمان شیعه و سنی از سراسر کشور برگزار شد.