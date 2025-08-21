پخش زنده
فرمانده انتظامی استان همدان از الحاق ۱۵ دستگاه خودرو و ۱۵ دستگاه موتور سیکلت به ناوگان پلیس این استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، با حضور فرمانده انتظامی استان همدان ، ۱۵ دستگاه خودروی جدید و ۱۵ دستگاه موتور سیکلت با هدف تقویت یگانهای تحرکی واحدها، در محل میدان صبحگاه ستاد انتظامی استان رونمایی شد.
سردارحسین نجفی گفت: این خودروها و موتورسیکلتها با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال و با هدف تقویت یگانهای تحرکی واحدها قرار است در انجام ماموریتهای محوله در سطح انتظامی استان به کارگیری شوند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت یگانهای تحرکی واحد ها، تأکید کرد: پیش بینی حوادث غیرمترقبه و پیشگیری از آسیبهای احتمالی باید در اولویت کار پلیس باشد و در این خصوص لازم است کلیه منابع و تجهیزات لازم فراهم شوند.
فرمانده انتظامی استان در بخش دیگری از سخنان خود، پلیس را ولایت مدار، پایبند به اصول و ارزشهای نظام جمهوری اسلامی معرفی و تاکید کرد: فرماندهی انتظامی بیشترین تماس و تعامل را با مردم دارد و شایسته است که نیروهای پلیس از بعد معنوی، اخلاقی و عملیاتی در بهترین وضعیت باشند تا در صحنه عمل به خوبی ایفای نقش کنند.
وی تزریق تجهیزات نوین به یگانها را از اولویتهای اساسی برشمرد و عنوان کرد: پلیس باید با ارتقاء تجهیزات همواره روز آمد بوده و با علم، تکنیک و حرفه آموزی مسیر پیشرفت را طی کند تا در ماموریتها بتواند با موفقیتهای بیشتر رضایت مردم را جلب کند.
سردار نجفی در پایان بیان کرد: بهترین توفیقات پلیس زمانی حاصل خواهد شد که مشارکت و همراهی مردم را داشته باشد که این اعتماد و همکاری بزرگترین سرمایه اجتماعی ما است.