به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه گاردین نوشت حزب کارگر از زمان پیروزی در انتخابات سراسری پارسال، ۱۸۶ میلیارد پوند دیگر بر بدهی‌های ملی انگلیس افزوده و اکنون این قروض از ۲.۵۳ تریلیارد پوند به ۲.۷۱ تریلیارد پوند افزایش یافته است.

با این افزایش بدهی ها، اکنون هر خانوار در این کشور، ۶ هزار و ۵۱۰ پوند بیش‌تر مقروض و هر فرد انگلیسی، ۲ هزار و ۷۲۶ پوند دیگر بدهکار می‌شود.

گاردین نوشت با افزایش قروض ملی در انگلیس در یک سال گذشته، بدهی هر مالیات دهنده در انگلیس، ۵ هزار و ۸۸۰ پوند بیش‌تر شد. به نوشته این روزنامه، "ساعت نمایش قروض ملی" در انگلیس نشان می‌دهد اکنون در هر ثانیه، ۴ هزار و ۹۵۶ پوند و در هر روز، ۴۲۸ میلیون پوند بر بدهی‌های ملی در این کشور افزوده می‌شود.