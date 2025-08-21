این طرح با استفاده از توان متخصصان داخلی، ابداع و طراحی شده که می‌تواند تمامی پساب تولیدی را بازیافت و امکان استفاده مجدد را فراهم می‌آورد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ با تلاش یکی از شرکت‌های دانش بنیان برای اولین بار واحدی در پتروشیمی ایلام راه اندازی شده که هم آلودگی زیست محیطی پساب را به صفر رسانده و هم بخش زیادی از آب مورد نیاز پتروشیمی از این پساب را تامین می‌کند.

مجتمع پتروشیمی ایلام با راه‌اندازی واحد ZLD (تخلیه صفر مایع)، گام بلندی در راستای تحقق توسعه پایدار، بهره‌وری منابع و صیانت از محیط زیست برداشته است.

فناوری ZLD با هدف جلوگیری کامل از تخلیه پساب مایع به طبیعت طراحی شده و ضمن بازیافت آب مصرفی، ضایعات را به شکل جامد مدیریت می‌کند.

به گفته «یوسف شریفی» مدیرعامل پتروشیمی ایلام، این واحد با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی طراحی و اجرا شده است، اقدامی که نه تنها باعث کاهش هزینه‌ها شده، بلکه منجر به دستیابی به یک فناوری بومی‌شده با استاندارد‌های بین‌المللی گردیده است.

پیش از راه‌اندازی این واحد، بخش قابل توجهی از منابع آبی مصرف‌شده هدر می‌رفت، اما اکنون با بهره‌گیری از فناوری ZLD، بازیافت کامل و هدفمند منابع آبی ممکن شده است.

این طرح نتیجه چند سال تحقیق، طراحی مهندسی و سرمایه‌گذاری هدفمند است و به گفته مجریان، می‌تواند الگویی موفق برای سایر صنایع کشور باشد.