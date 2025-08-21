به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی قهرمانی و کسب رتبه‌های نخست هجدهمین دوره المپیاد نجوم از سوی تیم دانش آموزی کشورمان را تبریک گفت.

متن پیام رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

موفقیت درخشان کسب مقام پرافتخار قهرمانی و رتبه‌های نخست اعضای تیم دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران در هجدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک (سال ۲۰۲۵) و در میان بیش از ۶۴ کشور موجب مسرت و خشنودی گردید.

به یقین دست‌یابی به افتخار در این آزمون به عنوان یکی از معتبرترین رقابت‌های علمی ویژه دانش‌آموزان دبیرستانی جهان که برای دومین سال پیاپی به دست آمد، بیانگر هوش و استعداد، خلاقیت و همدلی جوانان پرتلاش این مرزبوم در سایه اتکال به خدا و حمایت خانواده‌ها و کادر آموزشی از آنان می‌باشد که همگان را به پیشرفت مداوم و آینده روشن جوانان عزیزمان امیدوار می‌سازد.

با تبریک این موفقیت به اعضای تیم دانش‌آموزی، مربیان، سرپرستان، خانواده‌های آنان و جامعه علمی و آموزشی کشور، امیدوارم در سایه الطاف پیامبر رحمت صلوات الله علیه و ائمه معصومین علیهم السلام همواره شاهد فتح قله‌های افتخار در عرصه‌های بین‌المللی از سوی آینده‌سازان کشور باشیم.

محمدباقر قالیباف

رئیس‌مجلس‌شورای‌اسلامی