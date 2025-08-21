با وضعیت خشکسالی منطقه و سدهای استان، صرفه جویی در مصرف آب های کشاورزی، شرب و صنعت ضرورت دارد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ بنابر اعلام مسولان امور آب استان، میانگین ذخیره سد‌های استان ۶۰ درصد است که با توجه به کاهش منابع آبی و استفاده چندمنظوره از سدها، کارشناسان تأکید می‌کنند مدیریت مصرف در همه حوزه‌ها، تنها راه تضمین تداوم منابع حیاتی استان است.

هم اکنون ذخیره سد ایلام حدود ۴۹ میلیون متر مکعب است که معادل ۸۰ درصد پرشدگی می‌باشد.

بیشترین پرشدگی سد‌های استان مربوط به سد گلال با پرشدگی ۸۸ درصد، و کم‌ ترین پرشدگی مربوط به سد دویرج با ۴۹ درصد پرشدگی می‌باشد.

در استان ایلام سد‌های ایلام، دویرج، کنگیر و گلال برای تامین اهداف احداث شده‌اند.

گفتنی است خشکسالی سال های اخیر در کشور مشکلات جدی برای صنعت آب ایجاد کرده است، کاهش منابع آب سطحی و زیر زمینی، افزایش تبخیر و تغییرات اقلیمی از جمله عوامل تشدید کننده این وضعیت است.