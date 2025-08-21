با پیشرفت ۹۰ درصدی طرح انتقال آب از سد طالقان به استان البرز، بخش نخست این طرح ملی به بهره‌برداری رسیده است و طبق وعده استاندار البرز، بخش دوم نیز تا نیمه نخست شهریورماه آماده بهره‌برداری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز،استاندار البرز از پیشرفت ۹۰ درصدی طرح انتقال آب از سد طالقان به استان البرز خبر داد و گفت: با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های اجرایی و رفع موانع متعدد، فاز نخست طرح به بهره‌برداری رسیده و فاز دوم نیز تا نیمه اول شهریورماه آماده راه‌اندازی خواهد بود.

مجتبی عبداللهی روز پنجشنبه ۳۰ مرداد در جریان بازدید میدانی از این طرح ملی، روند اجرای عملیات انتقال آب را رضایت‌بخش ارزیابی کرد و با اشاره به آغاز برداشت آب از خط لوله ۲۰۰۰ میلی‌متری طی سه روز گذشته، گفت: آب منتقل‌شده از این مسیر، پس از ورود به تصفیه‌خانه مهستان، تأمین‌کننده آب شرب شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد، بخشی از چهارباغ و برای نخستین بار، شهرستان اشتهارد خواهد بود.

وی افزود: عملیات اجرایی این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۲ آغاز شده و شامل اجرای خط لوله‌ای به طول ۶۲ کیلومتر و قطر ۲۰۰۰ میلی‌متر است که ظرفیت انتقال ۵ مترمکعب آب در ثانیه از سد طالقان را دارد. این آب پس از تصفیه، بخشی به تصفیه‌خانه مهستان، بخشی به تصفیه‌خانه شماره ۲ کرج و بخشی نیز به آبگیر بیلقان برای انتقال به تهران اختصاص می‌یابد.

استاندار البرز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای مدیریت تنش آبی استان گفت: در حال حاضر، ۳۰۰ لیتر در ثانیه آب از خط جدید وارد تصفیه‌خانه مهستان می‌شود و به همین میزان نیز از خط قدیم به تهران منتقل شده است. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا نیمه شهریور ۲۵۰۰ لیتر دیگر نیز از این ظرفیت به کرج و دیگر مناطق البرز اختصاص خواهد یافت.

عبداللهی با یادآوری اینکه در اسفند ۱۴۰۳ پیشرفت طرح تنها ۲۷.۸ درصد بود، گفت: این طرح با مشکلات مالی، تملک اراضی و معارضان روبه‌رو بود، اما با حمایت‌های ویژه رئیس‌جمهور و وزیر نیرو، روند اجرای آن شتاب گرفت و امروز شاهد پیشرفت چشمگیر آن هستیم.

وی گفت: فاز نخست این طرح بزرگ به بهره‌برداری رسیده و فاز دوم نیز ظرف بیست روز آینده وارد مدار خواهد شد. با تکمیل نهایی پروژه در سال ۱۴۰۴، ظرفیت آبرسانی به استان البرز افزایش قابل‌توجهی خواهد یافت.