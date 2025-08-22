به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان با بیان اینکه طرح اولیه پروژه احداث شهرک ۵۱۵ هکتاری نهضت ملی مسکن ملایر در حال تهیه و تصویب است، گفت: فاز نخست این شهرک با وسعت ۳۲۰ هکتار برنامه‌ریزی شده است و در صورت ارائه طرح اولیه فاز نخست، عملیات خاکی معابر اصلی آن به زودی آغاز خواهد شد.

امیررضا یوسفیان بیان کرد: عملیات ابتدایی آماده‌سازی زمین در حال نهایی شدن است و ظرف دو هفته آینده شکل دهی معابر اولیه اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: برای انجام مطالعات اولیه و اصلاح خط پروژه بهینه‌سازی و انجام خاکبرداری نیاز به مطالعات بیشتری است که حدود سه ماه طول می‌کشد و پس از انتخاب پیمانکار، عملیات آماده سازی صورت می‌پذیرد.

یوسفیان تصریح کرد: در چند ماه آینده تعیین کد بر قطعات برای تحویل به مردم و همزمان قرعه‌کشی انجام شود.

وی گفت: این پروژه بزرگ شهری، گامی مهم در توسعه منطقه بوده و با رعایت استاندارد‌های فنی و عمرانی پیش خواهد رفت.