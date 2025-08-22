پخش زنده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از برگزاری نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان به میزبانی شهرستان تویسرکان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدمحمدرضا جوادی بیان کرد: این جشنواره پس از سه سال وقفه با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان، ارتقای سطح کیفی آثار و ایجاد فضای رقابتی سالم میان هنرمندان برگزار میشود.
وی افزود: جشنواره به صورت حضوری و کارگاهی برگزار میشود و موضوعات بخشهای مختلف آن شامل نماز، دفاع مقدس، ترویج فرهنگ صلح و بشردوستی، صرفهجویی و خانواده و جوانی جمعیت است.
جوادی گفت: موضوع بخش ویژه کارگاهی عنوان «ایران من» تعیین شده و شرکتکنندگان میتوانند با استفاده خلاقانه از ابزار هوش مصنوعی آثار خود را در بخش ویژه تولید کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه گروه سنی ۱۸ تا ۴۰ سال میتوانند در این جشنواره شرکت کنند، اظهار کرد: آخرین مهلت ارسال آثار ۱۵ مهر ۱۴۰۴ است و جشنواره از ۳۰ مهرماه به مدت دو روز برگزار خواهد شد.