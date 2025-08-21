در مراسم گرامیداشت روز جهانی مساجد که در مسجد جامع سنندج برگزار شد از امامان جماعت، خادمان و فعالان حوزه مساجد استان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه مساجد سنگر وحدت و مقاومت در جامعه اسلامی هستند اظهار داشت: مسجد پایگاهی برای نشست‌های هم‌اندیشی، تبادل افکار و پناهگاهی برای محرومین است و باید در‌های مساجد در هر زمان به روی مردم باز باشد.

سردار رضایی فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان نیز در این مراسم ضمن تکریم روز جهانی مسجد گفت: در سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس رزمندگان برای جهاد تبیین و موضوعات سیاسی و اجتماعی از مساجد بهره می‌بردند.

حجت‌الاسلام خواجه‌لو مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان کردستان هم با اشاره به اهمیت جایگاه مسجد در جامعه اسلامی اظهار داشت: روز جهانی مساجد مناسبتی انقلابی و فرصتی ارزشمند برای بازخوانی نقش مساجد در تحولات فرهنگی و اجتماعی است.

سعداله مرشدی مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه بیت المقدس کردستان هم گفت: شعار امسال روز جهانی مسجد با عنوان «مسجد؛ محور وحدت و سنگر مقاومت»، نشان می‌دهد که مساجد تنها محل عبادت نیستند بلکه در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و مقاومت اسلامی نیز نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کنند.