به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه افزود: در پرونده کثیرالشاکی کینگ مانی، ۴ ملک به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان از متهمان توقیف شده که تاکنون یک ملک ۷ هزار متری در مزایده به فروش رسیده و مزایده سه ملک دیگر به زودی انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه این را هم گفت که میزان مبلغ پرداختی به شاکیان این پرونده، یک یا دو درصد از مجموع طلب آنها بوده است.