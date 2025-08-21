امیلی لانگ ۳۴ ساله در پی ابتلای رایان لانگ همسر ۴۸ ساله‌اش به سرطان مغز، با شلیک گلوله، دختر و پسر ۶ و ۸ ساله اش را کشت و سپس با شلیک گلوله، به زندگی خود در خانه‌شان در "نیو همپشایر" در آمریکا پایان داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه دیلی میل در انگلیس نوشت "امیلی لانگ" پس از این که همسرش به سرطان مغز مبتلا شد، دچار مشکلات روانی همچون افسردگی شده بود و در شبکه‌های اجتماعی، از پیامد‌های بیماری شوهرش بر زندگی روزمره، سخن گفته بود. به نوشته این روزنامه، وی که دارای سه فرزند بود، در شبکه تیک توک، مدام ویدئو‌هایی از همسرش و پیشرفت بیماری وی منتشر می‌کرد. دیلی میل نوشت یک بازرس پزشکی قانونی به خبرنگار این روزنامه گفته است روز دوشنبه، "امیلی لانگ" با شلیک گلوله، ابتدا همسرش و سپس دخترش پارکر و پسرش رایان را کشت و در پایان نیز با شلیک گلوله به سرش، خودکشی کرد. از این خانواده، یک دختر ۳ ساله، باقی مانده است که زیر نظر مقامات شهرداری نگهداری می‌شود.

روزنامه دیلی میل نوشت در آخرین ویدئویی که"امیلی لانگ" در شبکه اجتماعی منتشر کرد، از پیامد‌های ناشی از بیماری سرطان مغز همسرش سخن گفته بود. در یکی از این ویدئوها، وی گفته بود بسیار مشکل است به فرزندانش بگوید که بیماری پدرشان، رو به پیشرفت است و او مدت چندانی زنده نخواهد ماند.

به گزارش رسانه‌های انگلیس در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۳ درصد قربانیان به دست اعضای خانواده خود به قتل رسیدند.

در انگلیس نیز بر اساس تازه‌ترین داد‌های آماری منتهی به اسفند ماه گذشته ۱۰۸ نفر به دست اعضای خانواده و شریک زندگی به قتل رسیدند که ۷۷ درصدشان زنان و دختران بودند