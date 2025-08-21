پخش زنده
دفتر نمایندگی ولی فقیه در هندوستان با صدور بیانیهای بر ضرورت حفظ وحدت امت اسلامی و پرهیز از هرگونه اختلافات مذهبی تأکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو در این بیانیه، با استناد به آیات قرآن کریم از جمله «واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا»، آمده است که مسلمانان باید به ریسمان الهی تمسک جویند و از تفرقه که موجب تضعیف جامعه اسلامی میشود، پرهیز کنند.
همچنین با اشاره به دیگر آموزههای قرآنی، بر همزیستی مسالمتآمیز و تعامل عادلانه با پیروان سایر ادیان تأکید شده است.
بیانیه تصریح میکند که دشمنان اسلام همواره از ایجاد تفرقه و اختلاف میان مسلمانان سود میبرند و بر عالمان، اندیشمندان و فرهیختگان دینی لازم است تا با تبیین صحیح معارف اسلامی و دعوت به همگرایی، مانع از تحقق اهداف تفرقهافکنانه شوند.
نماینده ولی فقیه در هند، حجتالاسلام والمسلمین عبدالمجید حکیمالهی، در پایان این بیانیه ابراز امیدواری کرده است که امت اسلامی با تکیه بر تعالیم قرآن کریم، در مسیر عزت، استقلال و سربلندی حرکت کند.