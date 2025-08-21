به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام تبریک فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بمناسبت فرارسیدن ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی کشور به شرح زیر می باشد:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

برادر ارجمند، امیر سرتیپ نصیرزاده

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

فرارسیدن ۳۱ مرداد، "روز صنعت دفاعی کشور" را که یادآور همت بلند و مجاهدت‌های خالصانه شهیدان والامقام و تلاشگران خدوم و انقلابی این حوزه است، به جناب‌عالی و مجموعه مسئولین و کارکنان شریف، خدوم و جهادگر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

بی‌تردید، دستاوردهای عظیم و افتخارآفرین صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، ثمره ایمان، خودباوری، ابتکار و تلاش بی‌وقفه فرزندان مؤمن و انقلابی ملت است که در پرتو هدایت‌های فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) مسیر اقتدار و استقلال دفاعی کشور را رقم زده و امروز با اتکا به همین ظرفیت‌ها، جمهوری اسلامی ایران در بلندای قدرت بازدارندگی قرار دارد.

تجربه دفاع مقدس ۱۲ روزه در جنگ تحمیلی اخیر امریکا و رژیم صهیونیستی بار دیگر اثبات کرد که راهبرد قدرت‌افزایی همه‌جانبه دفاعی و اتکای به توان داخلی، دشمنان را از دستیابی به اهداف شوم خود ناکام می‌سازد و آنان را از ماجراجویی های جدید بر حذر می‌دارد.

اینجانب ضمن قدردانی و تشکر از مجاهدت‌های انقلابی، مؤمنانه و خالصانه آن برادر و همرزم عزیز و همکارانتان در عرصه صنعت دفاعی، بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی روزافزون وزارت دفاع و نیروهای مسلح تأکید نموده و یقین دارم با استمرار این مسیر، آینده‌ای روشن‌تر و پرافتخارتر در تحقق اهداف انقلاب اسلامی و تأمین امنیت پایدار کشور رقم خواهد خورد.

در این فرصت ارزشمند بار دیگر به ملت عظیم الشان ایران اسلامی اطمینان می‌دهیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با نصب العین قرار دادن تدابیر و منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) برای تضمین و صیانت از استقلال و امنیت ملی و تمامیت سرزمینی کشور در اوج هوشیاری و آمادگی، با یادآوری سرنوشت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ، هرگونه خطای محاسباتی دشمن در مواجهه با ایران قوی را با پاسخی قاطع، سریع و پشیمان‌کننده روبه‌رو خواهند کرد .

توفیقات روزافزون جناب‌عالی و آحاد همکاران خدوم وزارت دفاع را در تداوم راه شهیدان اقتدار ایران اسلامی به ویژه شهدای عرصه صنعت دفاعی کشور و ادامه پویاتر و توفنده‌تر راهبردهای تضمین کننده قدرت افزایی دفاعی و نظامی نیروهای مسلح با نگاه به آرمان‌های بلند و تمدن ساز انقلاب اسلامی، از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

سرلشکر پاسدار محمد پاکپور

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی