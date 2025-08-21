پخش زنده
سازمان هواشناسی به دلیل وزش باد شدید توام با گرد و خاک، نقاط مستعد طوفان گردوخاک یا طوفان شن هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما بر اساس این هشدار روز شنبه اول شهریور در شمال سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان رضوی، نوار شرقی و جنوب خراسان جنوبی
وزش باد شدید توام با گردوخاک، نقاط مستعد طوفان گردوخاک یا توفان شن رخ می دهد.
کاهش کیفیت هوا به سبب افزایش غلظت آلایندهها، سقوط اشیاء از ارتفاعات، شکستن نهال و درختان فرسوده، خسارت به سازههای موقت، آسیب به تاسیسات حساس به گرد و خاک و سازههای سبک، اختلال در ناوگان حمل و نقل به سبب کاهش شدید دید و تاخیر و یا احتمال لغو پرواز محتمل است.