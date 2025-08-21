به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،فرماندار قاینات در برنامه دروازه دولت صدا و سیما گفت: پیش بینی می‌شود تا ۲ ماه آینده ۴ کیلومتر باقی مانده نیز تکمیل شود و تمام جاده دوبانده شود.

غلامپور با اشاره رفع مشکل آب در سه شهر این شهرستان افزود: چالش اصلی این شهرستان تنش آبی است که در این حوزه ۳ شهر از ۵ شهر درگیر تنش هستند، اما اقدامات مختلفی از جمله حفر چاه انجام شده است تا مشکل برطرف شود.

غلام پور افزود: در قاینات ۱۸ مجتمع آبرسانی داریم و ۱۰۱ میلیارد تومان برای توسعه و تجهیز شبکه هزینه شده است.

وی همچنین از افتتاح و آغاز ساخت ۶۸۵ طرح در هفته دولت در قاینات خبر داد و گفت: برای این طرح‌ها ۸۲۴ میلیارد تومان هزینه و یا در نظر گرفته شده است.