مدیر کل فرودگاه‌های هرمزگان گفت: پرواز بندرعباس به مسقط، پس از سه سال وقفه، با همکاری خط هوایی پارس ایر و با حدود پنجاه مسافر از امروز از سر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، جمشید دلفاردی افزود: فرودگاه شهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس، پنجمین فرودگاه کشور است که با ۲۴ ایر لاین، ۲۴ ساعته به مسافران به مقصد دیگر فرودگاه‌های داخلی و بین المللی، خدمت رسانی می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان هم، در مراسم بدرقه مسافران بندرعباس به عمان گفت، توسعه فرودگاهی و رونق گردشگری بین هرمزگان و دیگر استان‌های ایران و همچنین کشور‌های حاشیه خلیج فارس، مانند عمان، از سیاست‌ها و راهبرد‌های استانی بر اساس برنامه هفتم است.

عادل شهرزاد افزود، با توجه به اشتراک‌های فرهنگی و همچنین تقاضای سفر، هم بین هرمزگانی‌ها و هم در کشور عمان، سبب شد تا پرواز رفت و برگشت بندرعباس به مقصد مسقط، باز هم برقرار شود و تلاش می‌شود تا این پرواز، از یکبار در هفته به دو تا سه مرتبه در هر هفته افزایش یابد.

هواپیمای این مسیر از نوع ار جی است و مسیر بندرعباس، مسقط را حدود چهل دقیقه می‌پیماید.