معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان: هیچ دانش آموزی نباید از تحصیل باز بماند و پیگیری لازم برای ثبت نام در نزدیکترین مدرسه انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مطهریان در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: به دستور مدیرکل آموزش و پرورش استان باید بازمانده از تحصیلی در پایه‌های ورودی به صفر برسد و هیچ دانش آموزی از تحصیل باز نماند.

وی افزود: در صورتی که دانش آموزی موفق به ثبت نام در مدرسه نشده باشد، می‌توانند با شماره ۳۳۱۴۱۳۱۱ آموزش و پرورش ناحیه یک و ۳۳۱۴۲۳۰۲ آموزش و پرورش ناحیه دو تماس بگیرند و در صورت نیاز با شماره ۳۳۱۴۴۳۰۲ دفتر مدیرکل و دفتر بنده به شماره ۳۳۱۴۴۶۵۲ ارتباط حاصل کنند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش درباره شهریه مدارس تصریح کرد: مدارس غیردولتی باید حتما پوستر شهریه را نصب و بر اساس آن شهریه دریافت کنند. خانواده ها در صورت عدم رعایت این مساله می‌توانند با امور مشارکت‌های منطقه در میان بگذارند.

مطهریان ادامه داد: شهریه‌ای در مدارس دولتی نداریم و بحث کمک‌های داوطلبانه است که با تایید انجمن اولیا و مربیان و به صورت اختیاری دریافت می‌شود.

وی اظهار داشت: بخشنامه ثبت نام رایگان دانش آموزان خانواده‌های خوش جمعیت به مدارس ارسال شده و چنانچه خانواده‌ای شرایط لازم را داشته باشد، اما این تسهیلات برای آنان در نظر گرفته نشده است، با شماره‌های بالا تماس بگیرند تا پیگیری صورت گیرد.