هفته هشتم لیگ ملی چوگان بانوان ایران، جام زنبق (بانوان) از ۳ تا ۶ شهریور برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه بازیهای روز اول هفته هشتم لیگ ملی چوگان ایرانٰ؛ جام زنبق (بانوان)
بازی اول ساعت ۱۶:۳۰: بسپارشیمی سپیدان فراجا
بازی دوم ساعت ۱۷:۳۰: کانون چوگان البرز - نزاجا
اسامی تیمها و بازیکنان حاضر در جام:
بسپارشیمی سپیدان سطح هندیکاپ ۲-:
حدیثه سلطانی، یلدا نریمانی، شیدا دهنوی، نجمه رضا زاده، فائزه میرمبین و شبنم امانی
کانون چوگان البرز سطح هندیکاپ ۲-:
ملانیه آرزمندیا غزل انتشاری، مرجان ایزدی، نفیسه باختر، راحله رئوف و افسانه حسینی
نزاجا سطح هندیکاپ ۲-:
مهرناز غیاثوند، سعیده صادقی، سحر یعقوبی، صبا یعقوبی و موژان قره داغی
فراجا سطح هندیکاپ ۵-:
ستاره زمانی، ساناز زمانی، آوا مقامی، نازنین احمدی، مریم ترابی و یاسمین گلشنی
محل برگزاری: مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا