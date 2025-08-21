در حالی که دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران استقرار جمعیت در شهر‌های ساحلی را راهکاری هوشمندانه برای مقابله با بحران‌های شهری دانست، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تعلل دستگاه‌های اجرایی در اجرای سیاست‌های اقتصاد دریا محور و برنامه هفتم توسعه به شدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محسن طباطبایی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی جمعیت از کلانشهرهای مرکزی به ویژه تهران گفت: «جمعیت مهاجر تهران بین دو تا هشت میلیون نفر برآورد می‌شود که فشار سنگینی بر امکانات و زیرساخت‌ها وارد می‌کند و مشکلاتی همچون ترافیک، آلودگی هوا، نابرابری در دسترسی به خدمات و بی‌عدالتی میان شهروندان بومی و غیربومی را به همراه دارد.»

وی استقرار جمعیت در شهرهای ساحلی را الگویی موفق در کشورهای پرجمعیت مانند چین و ژاپن دانست و افزود: «این سیاست به معنای جابه‌جایی پایتخت نیست بلکه توسعه زیرساخت‌ها و توزیع عادلانه جمعیت در شهرهای ساحلی می‌تواند عدالت شهری را افزایش دهد و از بحران‌های کلانشهرها بکاهد.»

طباطبایی همچنین به ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و ترانزیتی سواحل اشاره کرد و اقتصاد دریا محور را فرصتی طلایی برای ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و استراتژیک کشور خواند.

در همین حال، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، در این برنامه از تعلل دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه انتقاد کرد و گفت: «با وجود وعده انتقال ۳۸۵ هزار نفر به شهر جدید خلیج فارس و ۲۰۰ هزار نفر به مکران، پس از گذشت یک سال هیچ اقدام عملی جدی صورت نگرفته است.»

وی افزود: «برخی وزارتخانه‌ها حتی گزارش روشنی به مجلس ارائه نمی‌دهند و این عدم پاسخگویی مایه شرمندگی است. مجلس آماده ورود جدی، طرح سؤال و نظارت قانونی بر دستگاه‌های مسئول است.»

ایری با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر اجرای برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: «اکنون وقت عمل است، نه تکرار جلسات و نشست‌های بی‌حاصل.»

این اظهارات، بار دیگر تأکید بر وجود شکاف میان اسناد بالادستی و اقدامات اجرایی در حوزه اقتصاد دریا محور را برجسته می‌کند.