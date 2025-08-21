پخش زنده
خراسان شمالی هزارو ۱۰۴ مسجد دارد که اجرای برنامههای فرهنگی در این اماکن مذهبی، آن را به عنوان یک مرکز موثر در فرهنگ سازی و تربیت نوجوانان و جوانان محلات تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مساجد به عنوان یکی از مهمترین نهادهای دینی و اجتماعی در اسلام، جایگاهی ویژه در زندگی مسلمانان دارد. این مکان نه تنها برای عبادت و راز و نیاز با خداوند ساخته شده، بلکه در طول تاریخ به عنوان مرکزی برای آموزش، تصمیمگیریهای اجتماعی، حل اختلافات و حتی برنامهریزیهای سیاسی و فرهنگی عمل کرده است و امروزه اجرای برنامههای فرهنگی، مسجد را به عنوان یک مرکز موثر در فرهنگ سازی و تربیت نوجوانان و جوانان محلات تبدیل کرده است.
۲۱ آگوست، مصادف با ۳۰ مرداد ماه سالروز به آتش کشیدن مسجدالاقصی در سال ۱۹۶۹، روز جهانی مسجد نامگذاری شده است و همه ساله برنامههای مختلفی به منظور بزرگداشت این روز در ایران و کشورهای مختلف به ویژه اسلامی برگزار میشود و این روز بهانه ای است برای اتحاد بیشتر مسلمانان جهان اسلام.