فیلم » عمومی

سپیدپوشانی که در بحران‌ها قهرمانانه درخشیدند

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۳۰- ۲۱:۱۰
خبرهای مرتبط

پزشکان ایثارگر

گرامیداشت روز پزشک در کرمان

پزشکان، فرشتگان رحمت و پاسداران سلامت جامعه‌اند

سلامت افراد کمتر برخوردار باید در اولویت باشد

گرامیداشت روز پزشک و داروساز در مشهد

آیین بزرگداشت روز پزشک در قم 

برچسب ها: روز پزشک ، ابوریحان بیرونی
