وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: امکان صادرات برای کارتهای بازرگانی غیرتولیدی که امکان رتبهبندی آنها وجود ندارد از ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ صرفاً با دریافت سقف صادرات از طریق ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، طی نامهنگاری بین معاونت برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت و رئیس مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت بر لزوم مدیریت سقف صادرات کارتهاب بازرگانی فاقد رتبهبندی در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید شده است.
در این نامهنگاری مرتضی احمدی، معاون برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت خطاب به کوروش جدی ثانی رئیس مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت و با توجه به بررسیهای به عمل آمده، تشریح میکند که بخش قابل توجهی از صادرکنندگان فاقد سابقه تجاری کارت بازرگانی جدید نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام نکردهاند یا مقدار بسیار کمی را رفع تعهد کردند که موجبات اخلال در نظام ارزی و تجاری کشور را فراهم کرده است.
او تاکید میکند: در همین راستا و علیرغم نظر این سازمان مبنی بر ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی به عنوان راهکار ریشهای حذف کارتهای بازرگانی یکبار مصرف مقتضی است دستور فرمایید نظر به موافقت رئیس سازمان امکان صادرات برای کارتهای بازرگانی متعلق به بازرگانان غیرتولیدی که امکان رتبهبندی آنها وجود ندارد از ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ مطابق با بند ۱۳ ماده ۱۰ آییننامه قانون مقررات صادرات و واردات صرفاً با دریافت سقف صادرات از طریق ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر وجود داشته باشد.