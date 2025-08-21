به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده پلیس راه هرمزگان گفت: این حادثه در محور گچین رخ داده و یکی از خودروها سمند حامل سوخت قاچاق بوده است که با خودروی پراید در این محور تصادف کرده و موجب آتش سوزی هر دو خودرو شده است.

سرهنگ حق پرست افزود: راننده خودروی سمند قاچاق سوخت و ۵ سرنشین پراید در لحظات اولیه تصادف به علت آتش گرفتن دو خودرو، جان باختند.

وی گفت: علت این حادثه بی احتیاطی خودروی پراید و رعایت نکردن حق تقدم در ورود از جاده فرعی به اصلی و همچنین سرعت غیر مجاز خودروی سمند بوده است و هر دو خودرو به صورت ۵۰ به ۵۰ درصد مقصر بوده اند.

سرهنگ حق پرست افزود: این حادثه در محدوده ای از محور گچین رخ داده که دو طرفه و بدون جدا کننده است که باید با یک طرفه شدن این جاده از حوادث این چنینی جلوگیری کرد.