به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، غلامرضا نوری قزلجه امروز در سفر به گیلان با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی گفت: واردات برنج و چای به‌صورت کنترل‌شده انجام می‌شود و کشاورزان نگران بازار نباشند و بخش زیادی از مطالبات چایکاران پرداخت شده و مابقی نیز به‌زودی تسویه خواهد شد.

وی در و در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، با بیان اینکه در سال نخست دولت چهاردهم بیشتراز پیش بینی برنامه هفتم در بخش کشاورزی رشد داشتیم، افزود : برای بخش کشاورزی در برنامه هفتم ۵ و ۵ دهم درصد رشد پیش‌بینی شده بود که به همت کشاورزان، یک دهم بیشتر از این رشد، یعنی به ۵ و ۶ دهم درصد رسید که ان شاءالله با رفع موانع و مشکلات کشاورزان به بیشتر از این خواهیم رسید.