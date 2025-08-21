امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

چرخش صنعت پساب

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۳۰- ۲۱:۴۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بیانیه‌ای بر خلاف انسجام و اتحاد ملی
بیانیه‌ای بر خلاف انسجام و اتحاد ملی
۱۴۰۴-۰۵-۲۹
تکمیل بررسی‌های جزئیات طرح ملی هوش مصنوعی مجلس در کمیسیون صنایع
تکمیل بررسی‌های جزئیات طرح ملی هوش مصنوعی مجلس در کمیسیون صنایع
۱۴۰۴-۰۵-۲۹
برخورد با نانوایان متخلف
برخورد با نانوایان متخلف
۱۴۰۴-۰۵-۲۹
گیجگاه ۱۴۰۴/۰۵/۲۸
گیجگاه ۱۴۰۴/۰۵/۲۸
۱۴۰۴-۰۵-۲۸
خبرهای مرتبط

لزوم استفاده صنایع از پساب و آب‌های غیرمتعارف

اجرای پیشرفته‌ترین طرح تصفیه پساب شیمیایی کشور در پتروشیمی ایلام

ظرفیت تامین پساب شهر زنجان به ۲۷ میلیون متر مکعب در سال می‌رسد

برچسب ها: پساب صنعتی ، پساب
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 