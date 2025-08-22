پخش زنده
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: از فردا دمای هوا در استان ۳ تا ۶ درجه سلسیوس گرمتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، محمد دادرس با اشاره به اینکه آسمان گیلان هم اکنون صاف تا نیمه ابری است گفت: در برخی مناطق بارشهای پراکنده گزارش شده است.
وی همچنین با اشاره به استقرار هوای گرم و شرجی تا اواسط هفته در گیلان افزود: دمای هوا در این مدت ۳ تا ۶ درجه سلسیوس افزایش مییابد.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: امروز دریا با ارتفاع موج ۷۰ سانتی متر برای فعالیتهای دریایی و شنا در برخی ساعات با احتیاط مناسب است.
محمددادرس افزود: هم اکنون دمای هوا در رشت مرکز استان ۳۲ درجه سلسیوس و رطوبت این شهر ۷۰ درصد است.