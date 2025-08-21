به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بازی پایانی این دوره از رقابت‌های کانوپولو جام آزاد ایران ۲ تیم همشهری دانشگاه علوم دریایی و شهرداری نوشهر به مصاف هم رفتند که ۲ تیم در وقت قانونی به نتیجه ۴ بر ۴ دست یافتند و در نهایت تیم دانشگاه علوم دریایی موفق شد با گل طلایی، مقام نخست این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

گل طلایی تیم دانشگاه علوم دریایی نوشهر در نیمه اول وقت‌های اضافی زده شد.

در بازی رده بندی نیز تیم کانوپولوی البرز موفق شد با نتیجه ۴ بر ۳ مقابل تیم تهران به برتری رسیده و در جایگاه سوم قرار بگیرد.

مسابقات کانوپولو جام رصد گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار در بخش آقایان با شرکت تیم‌هایی از ۱۷ استان در ۲ روز در پیست کانوپولوی رودخانه صوفی چای برگزار شد.

در بخش بانوان نیز تیم‌های جوانان البرز، بزرگسالان البرز و زنجان در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

شهر مراغه به دلیل عبور رودخانه صوفی از وسط آن قطب اصلی و مهم ورزش‌های آبی در کشور به شمار می‌رود.