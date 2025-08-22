استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: هفته دولت باید به فرصتی برای امیدآفرینی، اعتمادسازی و نمایش عزم دولت در خدمت‌رسانی به مردم تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مردانی با اشاره به فرارسیدن هفته دولت، گفت: این ایام فرصت ارزشمندی برای تبیین خدمات و دستاورد‌های دولت در طول یک سال گذشته است و دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری رسانه‌ها، صداوسیما، مطبوعات، فضای مجازی و ائمه جمعه، عملکرد دولت را به‌طور شفاف و امیدآفرین به اطلاع مردم برسانند.

مردانی رسالت شورای اطلاع‌رسانی را «اطلاع‌رسانی دقیق، به‌موقع و امیدبخش» و مقابله با تحریف و جنگ روایت‌ها دانست و افزود: باید با انسجام رسانه‌ای و استفاده از ابزار‌های متنوع، خدمات دولت را برای مردم تشریح کرد و در عین حال شنونده صدای مردم و انتقادات سازنده آنان بود.

استاندار با بیان اینکه سیاست دولت چهاردهم اتمام طرح‌های نیمه‌تمام است، گفت: در سال ۱۴۰۴ اعتبارات استان نسبت به سال گذشته ۱۹۵ درصد افزایش یافته و بیش از پنج همت برای تکمیل زیرساخت‌ها تخصیص داده شده است. همچنین موافقت‌نامه‌های مهمی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک رفاه برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی به امضا رسیده است.

وی بهطرح‌های ملی استان از جمله راه‌آهن و راه‌های مواصلاتی اشاره کرد و افزود: تخصیص اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی و منابع متوازن، زمینه‌ساز تحول در حوزه حمل‌ونقل و توسعه پایدار استان خواهد بود. همچنین اعتبارات قابل‌توجهی برای انرژی‌های تجدیدپذیر، آبخیزداری و بهینه‌سازی مصرف انرژی در نظر گرفته شده است.

مردانی با اشاره به سفر وزرا و معاونان رئیس‌جمهور به استان در هفته دولت اعلام کرد: در این ایام ۷۹۳ پروژه عمرانی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و زیربنایی با اعتباری افزون بر چهار همت افتتاح و ۱۷۰ طرح جدید با اعتباری معادل یک‌ونیم همت کلنگ‌زنی خواهد شد.