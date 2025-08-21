استاندار آذربایجان شرقی گفت:تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی با ایثارگری، مقاومت و فداکاری آزادگان گره خورده است و این قشر در دوران اسارت معنای واقعی صبر و پایداری را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در آیین تجلیل از آزادگان ۸ سال دفاع مقدس با تجلیل از رشادت‌ها و پایمردی آزادگان و ایثارگران گفت: تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی با ایثارگری، مقاومت و فداکاری این قشر گره خورده است و آزادگان در دوران اسارت معنای واقعی صبر و پایداری را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: جامعه ایثارگری ما مظلوم است و بسیاری از آزادگان در سخت‌ترین شرایط اسارت حتی تصور نمی‌کردند روزی دوباره به آغوش میهن بازگردند، اما امروز حضور آنان در کنار مردم، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور به شمار می‌آید. هدف از برگزاری چنین برنامه‌هایی این است که بار دیگر تاکید کنیم هیچ‌گاه فداکاری‌ها و ایثارگری‌های شما را فراموش نکرده‌ایم.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت:مدیریت استان نیز با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از ایثارگران، آزادگان و بازنشستگان تلاش خواهد کرد تا مشکلات این قشر به حداقل برسد. سرمست خاطرنشان کرد: ایثارگران، آزادگان و خانواده‌های شهدا، ستون‌های استوار نظام اسلامی هستند و قدردانی از فداکاری‌های آنان وظیفه‌ای همگانی است که هیچ‌گاه نباید فراموش شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط کشور در آغاز به کار دولت سیزدهم تصریح کرد: از همان روز نخست مسئولیت با مشکلات و بحران‌های جدی از جمله ناترازی برق، ناترازی آب و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه روبرو بودیم اما با وجود همه این چالش‌ها شبانه‌روزی تلاش کرده‌ایم تا بر مشکلات غلبه کنیم و امیدوارم از این آزمون‌ها و شرایط سخت با سربلندی عبور نماییم.

سرمست در ادامه به بحران کم‌آبی استان اشاره کرد و گفت: در ۴۷ سال گذشته هیچ‌گاه حجم آب سد بوکان که تامین‌کننده اصلی خط آب زرینه‌رود به تبریز است تا این حد کاهش نیافته بود. این وضعیت باعث شده است که امروز با کسری ۵۰ درصدی آب در تبریز و شهرستان‌هایی مانند آذرشهر و اسکو مواجه باشیم که وابستگی ۹۰ درصدی به خط انتقال آب زرینه‌رود دارند.

وی تاکید کرد: تامین آب شرب شهروندان اولویت نخست مدیریت استان است و همه ظرفیت‌ها برای عبور از این بحران به‌کار گرفته خواهد شد. برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا از طریق راهکار‌های علمی و اجرایی، کمبود موجود را مدیریت کنیم و نیاز حیاتی مردم در بخش آب شرب تامین شود.