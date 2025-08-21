پخش زنده
امروز: -
مرحله نخست لیگ دوومیدانی مردان ایران با معرفی برتریها و پیشتازی تیم نفت تهران به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نخست لیگ دوومیدانی ایران در بخش مردان روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار شد و با پیشتازی نفت تهران به پایان رسید.
در این دوره از مسابقات ۱۳ تیم حضور داشتند.
نتایج برترینهای این مسابقات به شرح زیر است:
۲۰ کیلومتر پیاده روی:
۱- منصور بیات – نفت تهران – ۱:۱۴:۱۷ ساعت
۲- احمد منصوری – ستارگان البرز – ۱:۱۵:۵۶ ساعت
۳- علی اکبر بذری – نیروی زمینی ارتش – ۱:۱۷:۳۷ ساعت
۱۱۰ متر بامانع:
۱- یاسین گلمحمدی – مقاومت شهرداری تبریز – ۱۴.۲۲ ثانیه
۲- مهدی پیرجهان – نفت تهران – ۱۴.۲۸ ثانیه
۳- علی کرمی – آلامتو ایلام – ۱۴.۴۷ ثانیه
۱۰۰ متر:
۱- بنیامین یوسفی – نفت تهران ۱۰.۴۲ ثانیه
۲- امیر رضا معین پور – نفت تهران – ۱۰.۸۲ ثانیه
۳- محمد بخشی – مقاومت شهرداری تبریز – ۱۱.۱۰ ثانیه
۱۵۰۰ متر:
۱- امیر فرزام صفری – آکادمی کرمانشاه – ۳:۴۵.۷۰ دقیقه
۲- سبحان احمدی – نفت تهران – ۳:۴۹.۸۰ دقیقه
۳- امیرحسین پاپی – صنعت مس کرمان – ۳:۵۱.۴۹ دقیقه
پرش ارتفاع:
۱- مهدی خدادای – آکادمی دو و میدانی کاکتوس خراسان – ۲.۰۵ متر
۲- پارسا شادنیا – نفت تهران – ۲.۰۰ متر
۳- طاها سوری – آکادمی کرمانشاه – ۱.۹۵ متر
۴۰۰ متر:
۱- میرمحمد طالعی – نفت تهران – ۴۶.۸۶ ثانیه
۲- علیرضا جمشاهی – آلامتو ایلام – ۴۷.۶۶ ثانیه
۳- هادی شاهمارزاده – مقاومت شهرداری تبریز – ۴۸.۲۶ ثانیه
پرتاب وزنه:
۱- محمدرضا طیبی – آکادمی دو و میدانی گلستان – ۱۹.۶۰ متر
۲- مهران خورند – دنا کهگیلویه و بویر احمد – ۱۷.۲۴ متر
۳- امید تقی پور – صنعت مس کرمان – ۱۶.۵۵ متر
۵۰۰۰ متر:
۱- سمیر اقبالی – نیروی زمینی ارتش – ۱۵:۰۸.۸۲ دقیقه
۲- یوسف آذریان – نفت تهران – ۱۵:۱۸.۳۴ دقیقه
۳- حسین نوری – آکادمی دو و میدانی کاکتوس خراسان – ۱۵:۲۰.۶۹ دقیقه
۴ در ۱۰۰ متر امدادی:
۱- نفت تهران (امیررضا معین پور، بنیامین یوسفی، مهدی زمانی، محمد طاها نعامی) – ۴۱.۲۶ ثانیه
۲- آلامتو ایلام (علیرضا جمشاهی، محمدرضا جمشاهی، علی کرمی، فارس ربیع بیگی) – ۴۲.۶۸ ثانیه
۳- مقاومت شهرداری تبریز (محمد بخشی، امیررضا پورسخا، رضا عهد نو، امیررضا حسنی کیا) – ۴۳.۴۱ ثانیه
پرتاب نیزه:
۱- علی فتحی گنجی – نفت تهران – ۷۲.۹۳ متر
۲- یونس یوسف وند – صنعت مس کرمان – ۶۹.۱۹ متر
۳- مصطفی نیکخواه – دنا کهگیلویه و بویر احمد – ۶۸.۱۵ متر
۴۰۰ متر بامانع نهایی:
۱- مهدی پیرجهان – نفت تهران – ۵۰.۰۰ ثانیه
۲- یاسین گلمحمدی – مقاومت شهرداری تبریز - ۵۱.۰۴ ثانیه
۳- علی عباسپور – آکادمی دو و میدانی کاکتوس خراسان – ۵۱.۵۲ ثانیه
۸۰۰ متر:
۱- علی امیریان – آکادمی سیستان و بلوچستان – ۱:۴۷.۲۹ دقیقه
۲- امیر فرزام صفری – آکادمی کرمانشاه – ۱:۴۷.۹۰ دقیقه
۳- امیر ارسلان – حمیدی – نفت تهران – ۱:۴۸.۷۱ دقیقه
پرتاب دیسک:
۱- بهنام شیری – نفت تهران – ۵۳.۹۴ متر
۲- مجتبی شبانه – دنا کهگیلویه و بویر احمد – ۴۷.۷۵ متر
۳- امیرحسین محمدنیا – آلامتو ایلام – ۴۵.۵۴ متر
۲۰۰ متر:
۱- میرمحمد طالعی – نفت تهران – ۲۱.۰۸ ثانیه
۲- میلاد ناصح جهانی – نفت تهران – ۲۱.۶۴ ثانیه
۳- علیرضا جمشاهی – آلامتو ایلام – ۲۱.۸۵ ثانیه
پرش سه گام:
۱- علی سیدی – آکادمی دو و میدانی کاکتوس خراسان – ۱۵.۲۱ متر
۲- مجتبی زاهدی – نفت تهران – ۱۵.۱۴ متر
۳- محمدمهدی سلامی – آکادمی دو و میدانی کاکتوس خراسان – ۱۳.۲۰ متر
۴ در ۴۰۰ متر امدادی:
۱- نفت تهران (میرمحمد طالعی – مهدی پیرجهان، محمد حسن نیک ضمیر، میلاد ناصح جهانی) – ۳:۱۱.۱۱ دقیقه
۲- مقاومت شهرداری تبریز (سجاد میدانی، امیر پورسخا، رضا عهد نو، هادی شاهمارزاده) – ۳:۱۸.۲۶ دقیقه
۳- آکادمی دو و میدانی کاکتوس خراسان (علی عباسپور، یاسر یحیی پورزاده، سجاد آقایی، ناصر یحیی پورزاده) – ۳:۲۲.۲۶ دقیقه
نتایج تیمی:
۱- نفت تهران - ۲۶۲ امتیاز
۲- مقاومت شهرداری تبریز – ۹۶ امتیاز
۳- صنعت مس کرمان – ۸۸ امتیاز
۴- آکادمی دو و میدانی کاکتوس خراسان – ۸۵ امتیاز
۵- نیروی زمینی ارتش – ۷۹ امتیاز
۶- آلامتو ایلام – ۵۳.۵ امتیاز
۷- آکادمی گلستان – ۴۱ امتیاز
۸- ستارگان البرز – ۴۱.۵ امتیاز
۹- دنا کهگیلویه و بویر احمد – ۳۴ امتیاز
۱۰- سیستان و بلوچستان – ۳۱ امتیاز
۱۱- کرمانشاه – ۲۴ امتیاز
۱۲- آکادمی پایتخت – ۲۰ امتیاز
۱۳- فارس – ۱۰ امتیاز
۱۴- شهدای اقتدار تهران – ۶ امتیاز