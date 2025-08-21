مرحله نخست لیگ دوومیدانی مردان ایران با معرفی برتری‌ها و پیشتازی تیم نفت تهران به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نخست لیگ دوومیدانی ایران در بخش مردان روز‌های ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار شد و با پیشتازی نفت تهران به پایان رسید.

در این دوره از مسابقات ۱۳ تیم حضور داشتند.

نتایج برترین‌های این مسابقات به شرح زیر است:

۲۰ کیلومتر پیاده روی:

۱- منصور بیات – نفت تهران – ۱:۱۴:۱۷ ساعت

۲- احمد منصوری – ستارگان البرز – ۱:۱۵:۵۶ ساعت

۳- علی اکبر بذری – نیروی زمینی ارتش – ۱:۱۷:۳۷ ساعت

۱۱۰ متر بامانع:

۱- یاسین گلمحمدی – مقاومت شهرداری تبریز – ۱۴.۲۲ ثانیه

۲- مهدی پیرجهان – نفت تهران – ۱۴.۲۸ ثانیه

۳- علی کرمی – آلامتو ایلام – ۱۴.۴۷ ثانیه

۱۰۰ متر:

۱- بنیامین یوسفی – نفت تهران ۱۰.۴۲ ثانیه

۲- امیر رضا معین پور – نفت تهران – ۱۰.۸۲ ثانیه

۳- محمد بخشی – مقاومت شهرداری تبریز – ۱۱.۱۰ ثانیه

۱۵۰۰ متر:

۱- امیر فرزام صفری – آکادمی کرمانشاه – ۳:۴۵.۷۰ دقیقه

۲- سبحان احمدی – نفت تهران – ۳:۴۹.۸۰ دقیقه

۳- امیرحسین پاپی – صنعت مس کرمان – ۳:۵۱.۴۹ دقیقه

پرش ارتفاع:

۱- مهدی خدادای – آکادمی دو و میدانی کاکتوس خراسان – ۲.۰۵ متر

۲- پارسا شادنیا – نفت تهران – ۲.۰۰ متر

۳- طا‌ها سوری – آکادمی کرمانشاه – ۱.۹۵ متر

۴۰۰ متر:

۱- میرمحمد طالعی – نفت تهران – ۴۶.۸۶ ثانیه

۲- علیرضا جمشاهی – آلامتو ایلام – ۴۷.۶۶ ثانیه

۳- هادی شاهمارزاده – مقاومت شهرداری تبریز – ۴۸.۲۶ ثانیه

پرتاب وزنه:

۱- محمدرضا طیبی – آکادمی دو و میدانی گلستان – ۱۹.۶۰ متر

۲- مهران خورند – دنا کهگیلویه و بویر احمد – ۱۷.۲۴ متر

۳- امید تقی پور – صنعت مس کرمان – ۱۶.۵۵ متر

۵۰۰۰ متر:

۱- سمیر اقبالی – نیروی زمینی ارتش – ۱۵:۰۸.۸۲ دقیقه

۲- یوسف آذریان – نفت تهران – ۱۵:۱۸.۳۴ دقیقه

۳- حسین نوری – آکادمی دو و میدانی کاکتوس خراسان – ۱۵:۲۰.۶۹ دقیقه

۴ در ۱۰۰ متر امدادی:

۱- نفت تهران (امیررضا معین پور، بنیامین یوسفی، مهدی زمانی، محمد طا‌ها نعامی) – ۴۱.۲۶ ثانیه

۲- آلامتو ایلام (علیرضا جمشاهی، محمدرضا جمشاهی، علی کرمی، فارس ربیع بیگی) – ۴۲.۶۸ ثانیه

۳- مقاومت شهرداری تبریز (محمد بخشی، امیررضا پورسخا، رضا عهد نو، امیررضا حسنی کیا) – ۴۳.۴۱ ثانیه

پرتاب نیزه:

۱- علی فتحی گنجی – نفت تهران – ۷۲.۹۳ متر

۲- یونس یوسف وند – صنعت مس کرمان – ۶۹.۱۹ متر

۳- مصطفی نیکخواه – دنا کهگیلویه و بویر احمد – ۶۸.۱۵ متر

۴۰۰ متر بامانع نهایی:

۱- مهدی پیرجهان – نفت تهران – ۵۰.۰۰ ثانیه

۲- یاسین گلمحمدی – مقاومت شهرداری تبریز - ۵۱.۰۴ ثانیه

۳- علی عباسپور – آکادمی دو و میدانی کاکتوس خراسان – ۵۱.۵۲ ثانیه

۸۰۰ متر:

۱- علی امیریان – آکادمی سیستان و بلوچستان – ۱:۴۷.۲۹ دقیقه

۲- امیر فرزام صفری – آکادمی کرمانشاه – ۱:۴۷.۹۰ دقیقه

۳- امیر ارسلان – حمیدی – نفت تهران – ۱:۴۸.۷۱ دقیقه

پرتاب دیسک:

۱- بهنام شیری – نفت تهران – ۵۳.۹۴ متر

۲- مجتبی شبانه – دنا کهگیلویه و بویر احمد – ۴۷.۷۵ متر

۳- امیرحسین محمدنیا – آلامتو ایلام – ۴۵.۵۴ متر

۲۰۰ متر:

۱- میرمحمد طالعی – نفت تهران – ۲۱.۰۸ ثانیه

۲- میلاد ناصح جهانی – نفت تهران – ۲۱.۶۴ ثانیه

۳- علیرضا جمشاهی – آلامتو ایلام – ۲۱.۸۵ ثانیه

پرش سه گام:

۱- علی سیدی – آکادمی دو و میدانی کاکتوس خراسان – ۱۵.۲۱ متر

۲- مجتبی زاهدی – نفت تهران – ۱۵.۱۴ متر

۳- محمدمهدی سلامی – آکادمی دو و میدانی کاکتوس خراسان – ۱۳.۲۰ متر

۴ در ۴۰۰ متر امدادی:

۱- نفت تهران (میرمحمد طالعی – مهدی پیرجهان، محمد حسن نیک ضمیر، میلاد ناصح جهانی) – ۳:۱۱.۱۱ دقیقه

۲- مقاومت شهرداری تبریز (سجاد میدانی، امیر پورسخا، رضا عهد نو، هادی شاهمارزاده) – ۳:۱۸.۲۶ دقیقه

۳- آکادمی دو و میدانی کاکتوس خراسان (علی عباسپور، یاسر یحیی پورزاده، سجاد آقایی، ناصر یحیی پورزاده) – ۳:۲۲.۲۶ دقیقه

نتایج تیمی:

۱- نفت تهران - ۲۶۲ امتیاز

۲- مقاومت شهرداری تبریز – ۹۶ امتیاز

۳- صنعت مس کرمان – ۸۸ امتیاز

۴- آکادمی دو و میدانی کاکتوس خراسان – ۸۵ امتیاز

۵- نیروی زمینی ارتش – ۷۹ امتیاز

۶- آلامتو ایلام – ۵۳.۵ امتیاز

۷- آکادمی گلستان – ۴۱ امتیاز

۸- ستارگان البرز – ۴۱.۵ امتیاز

۹- دنا کهگیلویه و بویر احمد – ۳۴ امتیاز

۱۰- سیستان و بلوچستان – ۳۱ امتیاز

۱۱- کرمانشاه – ۲۴ امتیاز

۱۲- آکادمی پایتخت – ۲۰ امتیاز

۱۳- فارس – ۱۰ امتیاز

۱۴- شهدای اقتدار تهران – ۶ امتیاز