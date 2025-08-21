تیم‌های ایران، آمریکا، کوبا، چین، لهستان، ژاپن، مصر، کره جنوبی، جمهوری چک، ایتالیا، فرانسه و اوکراین تیم‌های پیروز نخستین روز والیبال زیر ۲۱ سال جهان بودند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست‌وسومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان از امروز (پنج‌شنبه ۳۰ مرداد) با حضور ۲۴ تیم در چهار گروه مقدماتی در شهر ژیانگمن چین آغاز شد.

تیم‌های ایران، آمریکا، کوبا، چین، لهستان، ژاپن، مصر، کره جنوبی، جمهوری چک، ایتالیا، فرانسه و اوکراین در نخستین روز این مسابقات موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل به قرار زیر است:

پنج‌شنبه ۳۰ مرداد

آمریکا ۳ – تایلند صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۹)

ایران ۳ – قزاقستان یک (۲۵ بر ۱۹، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۷)

بلغارستان یک – کوبا ۳ (۲۵ بر ۱۶، ۱۷ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵)

چین ۳ – ترکیه یک (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۷، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۱)

لهستان ۳ – پورتوریکو صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۲)

برزیل صفر – ژاپن ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵)

مصر ۳ – مراکش صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۰ و ۲۵ بر ۱۷)

کانادا ۲ – کره جنوبی ۳ (۲۸ بر ۲۶، ۲۰ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۵ و ۷ بر ۱۵)

جمهوری چک ۳ – کلمبیا صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۶)

ایتالیا ۳ – اندونزی صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲)

تونس صفر – فرانسه ۳ (۲۰ بر ۲۵، ۱۷ بر ۲۵ و ۱۶ بر ۲۵)

آرژانتین یک – اوکراین ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۱ بر ۲۵)

برنامه دومین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان بدین شکل است:

جمعه ۳۱ مرداد

ساعت ۶:۳۰؛ مصر – تایلند، ایران – پورتوریکو و بلغارستان – ژاپن

ساعت ۹:۳۰؛ آمریکا – ترکیه، لهستان – کره جنوبی و برزیل – کلمبیا

ساعت ۱۲:۳۰؛ چین – مراکش، کانادا – قزاقستان و جمهوری چک – کوبا

ساعت ۱۵:۳۰؛ آرژانتین – فرانسه، ایتالیا – اوکراین و تونس – اندونزی