دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: گفتمان وحدت اسلامی بر سه پایه کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و امنیت ملی استوار است، این ارزش‌ها مقبولیت جهانی دارند، زیرا هر انسان آزاده‌ای متعهد به آنهاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، حجت‌الاسلام حمید شهریاری در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی در استان گلستان گفت: محور اصلی این کنفرانس‌ها در سطح ملی و جهانی موضوع وحدت اسلامی است و در این دوره به‌ویژه به مسئله فلسطین مظلوم پرداخته شد.

او افزود: در کنار بحث وحدت، موضوع امت‌سازی نیز مطرح گردید؛ مفهومی که پس از انقلاب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان هدف ملت اسلامی معرفی شد و ما وظیفه داریم این موضوع را در سطح جهان اسلام دنبال کنیم.

وی با اشاره به تجربه بیش از چهار دهه انقلاب اسلامی افزود:از آغاز انقلاب، دشمن همواره تلاش کرده است تا از طریق اختلاف‌افکنی میان اقوام و مذاهب در کشور شکاف ایجاد کند؛ از عرصه گفتمان گرفته تا میدان عمل و حتی تحریک به جنگ داخلی. اما هوشیاری علما موجب شد این توطئه‌ها نقش بر آب شود.

حجت الاسلام شهریاری همچنین به سخنان علمای اهل سنت در این کنفرانس اشاره کرد و گفت:اگر امت اسلامی تحت ولایت الهی باشد، دچار سرگردانی نخواهد شد. از همین‌رو گفتمان وحدت واقعی بدون تمسک به اصل ولایت فقیه مفهومی نخواهد داشت.

وی ادامه داد:یکی از مزیت‌های نظام جمهوری اسلامی ترکیب فقاهت و ولایت است؛ یعنی پیوند منصب علمی و منصب اولی‌الامری که به مردم امکان داده است با آرامش به امام عادل تکیه کنند. شیخ غازی حنینه، رئیس شورای عالی تجمع علمای مسلمین لبنان، تأکید کرده‌اند که رهبر جمهوری اسلامی را رهبر خود نیز می‌دانند؛ چرا که ایشان تنها رهبری هستند که در عمل و نه صرفاً در بیان، در کنار ملت فلسطین ایستاده‌اند.

به گفته وی، این مزیت راهبردی باعث شده است جمهوری اسلامی ایران امروز نقشی تعیین‌کننده در معادلات منطقه‌ای و جهانی ایفا کند و الگویی برای وحدت امت اسلامی باشد.

وی با بیان اینکه عدالت نیز مفهومی فرادینی و جهانی است، افزود:عدالت اختصاص به جوامع خاص دینی ندارد؛ حتی نظام‌های غیر دینی و مکاتب سوسیالیستی نیز به عدالت باور دارند و ظلم را امری ناپسند می‌دانند. آنچه امروز در غزه رخ می‌دهد، مسئله‌ای صرفاً اسلامی نیست بلکه ظلمی آشکار علیه بشریت است و هر انسان آزاده‌ای در هر دین و مسلک باید در برابر آن بایستد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ادامه به اصل امنیت اشاره کرد و گفت:امنیت نیز مانند کرامت و عدالت اختصاص به دین یا مذهب ندارد. هر جامعه و هر انسانی خواستار زندگی در امنیت است. اما امروز گروهی مستکبر و ظالم تحت عنوان صهیونیست‌ها نه تنها امنیت منطقه بلکه امنیت جهانی را به خطر انداخته‌اند و همزمان کرامت انسانی و عدالت اجتماعی را پایمال کرده‌اند. طبیعی است که همه انسان‌ها در برابر چنین ظلمی احساس مسئولیت کنند و وارد میدان شوند، چراکه این ارزش‌ها از نیاز‌های بنیادین بشر است.

وی در پایان خاطرنشان کرد:بر همین اساس است که گفتمان مقاومت در جهان مورد توجه قرار گرفته، زیرا بر اصولی استوار است که نه مختص مسلمانان بلکه متعلق به تمام انسان‌های آزاده است.

وحدت امت اسلامی یک فریضه الهی و قرآنی است

رییس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، با تاکید بر اینکه وحدت امت اسلامی یک فریضه الهی و قرآنی است، گفت: همانطور که قرآن به اقامه نماز، روزه و حج دستور داده است، به وحدت میان مسلمانان نیز فرمان داده است.

مولوی اسحاق مدنی افزود: ، تفاوت فعالیت‌های وحدت‌آفرین پس از انقلاب اسلامی با تلاش‌های پیش از آن در این است که جمهوری اسلامی امکانات گسترده‌ای در اختیار علمای اسلام قرار داد تا پیام وحدت به سراسر جهان منتقل شود.

مولوی مدنی با اشاره به مظلومیت مسلمانان در کشور‌های مختلف و جنایات دشمنان اسلام، تصریح کرد: دیدن ظلم‌ و کشتار زنان و کودکان بی‌دفاع، خود عاملی برای آگاهی بیشتر امت اسلامی و ضرورت حرکت به سمت وحدت است.

وی تأکید کرد: امروز که همه قدرت‌های استکباری به حمایت از رژیم صهیونیستی برخاسته‌اند، عقل حکم می‌کند که جهان اسلام با هم متحد شود.

رییس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب در ادامه خاطرنشان کرد: اسلام در گذشته نیز به برکت وحدت مسلمانان توانست در مدت کوتاهی بر دو ابرقدرت زمان غلبه کند. امروز نیز امکانات جهان اسلام از نظر جمعیت، ثروت، ارتش‌های مجهز و توانایی‌های علمی و نظامی بیش از هر دوره‌ای در تاریخ است و اگر این ظرفیت‌ها در سایه وحدت و یک رهبری واحد به کار گرفته شود، لرزه بر اندام دشمنان اسلام خواهد افتاد.

وی در پایان هشدار داد: هرچند هنوز برخی جریان‌ها تحت تأثیر تبلیغات تفرقه‌افکن گذشته قرار دارند، اما امت اسلامی باید فراتر از مسائل جزئی و اختلافات کوچک بیندیشد و به ضرورت وحدت به‌عنوان یک دستور قطعی الهی توجه کند؛ چراکه تنها از این راه می‌توان به نجات امت اسلامی و حفظ عزت اسلام دست یافت.