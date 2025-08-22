دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی از طراحی و اعطای «نشان بیهقی» به خادمان زبان فارسی خبر داد.

غلامرضا طریقی، دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما،گفت: این نشان در روز نثر فارسی به افرادی از صنوف مختلف که توجه ویژه‌ای به زبان فارسی داشته‌اند، اعطا می‌شود؛ چه نویسنده یا شاعر باشند و چه فعالان فرهنگی و حتی صاحبان کسب‌وکار.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های شورا تاکنون بیشتر جنبه بازدارنده داشته است، افزود: در دوره جدید، تلاش می‌کنیم فعالیت‌های ایجابی و تشویقی تقویت شود؛ تقدیر از مفاخر و چهره‌های معاصر زبان فارسی از جمله این برنامه هاست.

دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی گفت: بزرگداشت مفاخر زبان فارسی، تولید محتوای آموزشی کوتاه با همکاری صداوسیما و وزارت آموزش و پرورش و ایجاد زنگ ادبیات در مدارس از جمله برنامه‌های آینده است.

طریقی به اهداف برنامه هااشاره کرد و افزود:هدف ما از این اهداف کم شدن فاصله نسل جدید با مفاخر زبان فارسی و آموزش فراتر از محدوده کتاب‌های درسی برای دانش آموزان است.

غلامرضا طریقی، شاعر که اخیرا دبیری شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی را بر عهده گرفته است، همزمان معاونت شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران را نیز برعهده دارد.