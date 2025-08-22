فرارسیدن ۲۸ صفر، سالروز رحلت پیامبر ختمی مرتبت (ص) و شهادت سبط اکبرش حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، فرصتی برای توجه بیشتر به سیره این نمونه‌های کمالات انسانی و اخلاقی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سالروز رحلت پیامبر ختمی مرتبت سلام فرصتی است تا به برخی از سیره اخلاقی ایشان اشاره کرد.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در خانواده مهربان بود، نسبت به همسران خود هیچ گونه خشونتی نمی‌کرد و این بر خلاف خلق و خوی مکیان بود.

بدزبانی برخی از همسران خویش را تحمل می‌کرد تا آنجا که دیگران از اینهمه تحمل رنج می‌بردند.

در مورد رحلت ویا شهادت ایشان، امام صادق (ع) فرمودند:

پیامبر اکرم (ص) در جریان جنگ خیبر مسموم شده و هنگام رحلتشان بیان فرمودند که لقمه‌ای که آن روز در خیبر تناول نمودم، اکنون اعضای بدنم را نابود نموده است و هیچ پیامبر و جانشین پیامبری نیست، مگر این که با شهادت از دنیا می‌رود. (بصائر الدرجات، ج ۱، ص ۵۰۳) در این روایت، علاوه بر تصریح به مسموم شدن رسول خدا (ص) و شهادت ایشان در پی مسمومیت، به اصلی کلی نیز اشاره می‌شود که مرگ تمام پیامبران و اوصیا با شهادت بوده و هیچ کدام، با مرگ طبیعی از دنیا نمی‌روند! روایات دیگری نیز وجود دارد که این اصل کلی را تقویت می‌نماید.