سازمان هواشناسی ضمن پیش بینی بارش باران در مناطق شمالی کشور ، از فردا برای مناطق شرقی به علت وزش باد‌های شدید، هشدار نارنجی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سازمان هواشناسی امروز برای استان های‌گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی در برخی ساعات بارش باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد پیش بینی کرد.

همچنین باتوجه به وزش باد‌های شدید همراه با گردوخاک در شمال سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان رضوی، نوار شرقی و جنوب خراسان جنوبی، از فردا برای این مناطق هشدار سطح نارنجی صادر شده است.