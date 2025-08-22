به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت‌الاسلام حاجی‌پور، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان فارس، در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی (ع) با اشاره به سالروز رحلت جانسوز پیامبر اسلام (ص) و سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) گفت: در طول تاریخ، هیچ وداعی برای مسلمانان سخت‌تر از وداع با پیامبر نبوده است.

وی بیان کرد: پیامبر اکرم (ص) در آخرین ساعت‌های عمر خود، همه را از اطرافش دور و خانواده و خاندانش را گرد خود جمع کرد و فرمود زمان رفتن است؛ این وداع، سخت‌ترین وداع تاریخ بود.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه فارس افزود: هنوز کفن پیامبر خشک نشده بود که گروهی با کم‌مهری نسبت به خاندان ایشان، طرح‌هایی درباره جانشینی مطرح کردند.

او گفت: پیامبر اکرم (ص) در طول عمر ۶۳ ساله خود، مظهر امانت، صداقت، وفای به عهد و مردم‌داری بود و هیچ‌کس به ناحق از او آزرده نشد. پیامبر از اهل‌بیت خود خواست اهداف و کارهایش را ادامه دهند.

در این مراسم، حاضران ضمن شرکت در دعای پرفیض کمیل، در سوگ رحلت پیامبر اسلام (ص) به عزاداری پرداختند.