سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده (USGS) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷.۵ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت ۲ و ۱۶ دقیقه بامداد امروز (جمعه / به وقت گرینویچ) منطقه گذرگاه «دریک» بین آمریکای جنوبی و قطب جنوب را لرزانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در اطلاعیه سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده آمده است: این زلزله در عمق ۳۶ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است و در حال حاضر کارشناسان این سازمان در حال بررسی احتمال وقوع سونامی در منطقه هستند.

بر اساس بیانیه سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، کانون این زلزله در موقعیت ۶۰.۲۶ عرض شمالی و ۶۱.۸۵ طول شرقی ثبت شده است.

هنوز از تلفات جانی و خسارات احتمالی این زمین‌لرزه گزارشی منتشر نشده است.