منابع خبری گزارش دادند که ۲۱ کشور در بیانیه‌ای تصمیم رژیم صهیونیستی برای احداث شهرک‌های جدید در کرانه باختری را غیرقابل قبول دانستند و آن را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ۲۷ کشور از رژیم صهیونیستی خواسته‌اند تا فورا اجازه ورود رسانه‌های خارجی به نوار غزه را صادر کند.

وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرده بود که موافقت کابینه رژیم صهیونیستی با شهرک‌سازی در کرانه باختری، غیرقابل قبول بوده و نقض قوانین بین‌المللی است.

رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه طرح شهرک‌سازی در منطقه «ای یک (E ۱)» در شرق بیت‌المقدس را با هدف «ضربه به پیوستگی سرزمینی کرانه باختری» و «تأسیس کشور فلسطین» تصویب کرد.

این طرح در کمیته شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی و به ریاست بزالل اسموتریچ وزیر دارایی این رژیم تصویب شد.

با اجرای این طرح که شمال کرانه باختری را از جنوب آن به طور کامل جدا می‌کند، ۳۴۰۰ واحد مسکونی جدید برای صهیونیست‌ها ساخته خواهد شد.

اسموتریچ در این جلسه، طرح اتصال شهرک «مِعَله آدومیم» به قدس اشغالی و قطع پیوستگی زمینی کرانه باختری بین «رام‌الله» و «بیت‌لحم» را «آخرین میخ بر تابوت» ایده تشکیل کشور فلسطین عنوان کرد و گفت: «(از طریق شهرک‌سازی به این شیوه) کشور فلسطین در حال محو شدن است؛ نه با شعار بلکه با عمل».